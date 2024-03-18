CHP'den TFF'ye istifa çağrısı: 'Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olayların baş sorumlusudur'

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası bir grup Trabzon taraftarının sahaya girip Fenerbahçeli oyunculara saldırması ile gelişen süreç hakkında açıklama yapan CHP Spor Kurulu Başkanı Şerefhan, "Sporun birleştirici unsurunu ortadan kaldıran TFF yönetiminin acilen istifa etmesi gerekmektedir” dedi.

Son Güncelleme:
CHP'den TFF'ye istifa çağrısı: 'Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olayların baş sorumlusudur'

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig futbol karşılaşması sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Türk futbol tarihinde dün yaşananlar yine bir kara leke olarak yer alacaktır” diyen Şerefhan, şunları kaydetti:

“Dün oynanan Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig futbol müsabakasında yaşanan olayları tasvip etmemiz mümkün değildir. Çıkan olayların baş sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Futbolumuzda her geçen gün artan şiddet olaylarını görmezden gelerek bu müsabakada yeterli emniyet önlemlerinin alınmaması çok büyük bir ihmalkarlıktır. Futbolun içinde olduğu kaosun da baş mimarı olan TFF, ne yaptığını ve ne yapacağını artık bilememektedir. Hakemlerimize yapılan saldırılar ve ardından Suudi Arabistan’da oynatılmaya çalışılan Süper Kupa maçında yaşananlar sonrası istifa etmesi gereken TFF dünkü yaşanan olaylardan da kendine pay çıkarmamaktadır.

'KARA LEKE OLARAK YER ALACAKTIR'

Türk futbol tarihinde dün yaşananlar yine bir kara leke olarak yer alacaktır. Maçtaki olayların büyümesini engelleyemeyen hakemler, arkalarında duracak bir federasyon olmayacağını bildiklerinden maçı tatil edecek düdüğü çalamamışlardır. TFF futbolu yöneten değil adeta seyreden bir kurum haline gelmiştir. Temiz spor, temiz futbol adına, sporun birleştirici unsurunu ortadan kaldıran TFF yönetiminin acilen istifa etmesi gerekmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Trabzonspor
Son Güncelleme:
Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor
FIFA Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara el attı FIFA Başkanı, Trabzon'da çıkan olaylara el attı
Kanal D'den beklenmedik hamle... Apar topar değiştirilmesine karar verildi Kanal D'den beklenmedik hamle... Apar topar değiştirilmesine karar verildi
Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı
ÇOK OKUNANLAR
CHP açık ara önde götürüyor: 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları
Dikkat çeken paylaşım; AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi? AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı
İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? İstanbul için dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde?
Mehmet Şimşek işaret etti, uzmanı açıkladı: Hangi ürünlerde vergi artışı yaşanacak? Hangi ürünlerde vergi artışı yaşanacak?
Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı