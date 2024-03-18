FIFA Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara el attı

FIFA Başkanı Giovanni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Infantino, "Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum" dedi.

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FIFA Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara el attı

Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı.

Dünya basınında da büyük yankı uyandıran olaylar hakkında FIFA’dan da açıklama geldi.

FIFA Başkanı FIFA Başkanı Giovanni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur.

'FAİLLERİN EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULMALARINI SAĞLAMAYA ÇAĞIRIYORUM'

Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır. İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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