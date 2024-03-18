Trabzonspor galibiyetinin ardından Arda Güler'den Fenerbahçeli yıldıza yorum
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği olaylı maçın ardından 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' paylaşımında bulunan İsmail Yüksek'e yorum Real Madridli Arda Güler'den geldi.
Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor’u 2-3 mağlup ettiği olaylı maçın ardından İsmail Yüksek, maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafla birlikte 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' diye yazdı.
Yüksek’in paylaşımına yorum Real Madrid’de forma giyen eski Fenerbahçeli Arda Güler’den geldi.
Arda Güler, İsmail Yüksek’in paylaşımına "İşte budur!" yorumunu yazdı.
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