Trabzonspor galibiyetinin ardından Arda Güler'den Fenerbahçeli yıldıza yorum

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği olaylı maçın ardından 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' paylaşımında bulunan İsmail Yüksek'e yorum Real Madridli Arda Güler'den geldi.

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Trabzonspor galibiyetinin ardından Arda Güler'den Fenerbahçeli yıldıza yorum

Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor’u 2-3 mağlup ettiği olaylı maçın ardından İsmail Yüksek, maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafla birlikte 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' diye yazdı.

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Yüksek’in paylaşımına yorum Real Madrid’de forma giyen eski Fenerbahçeli Arda Güler’den geldi.

Arda Güler, İsmail Yüksek’in paylaşımına "İşte budur!" yorumunu yazdı.

Trabzonspor galibiyetinin ardından Arda Güler'den Fenerbahçeli yıldıza yorum - Resim : 2

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