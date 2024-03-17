Trabzonspor taraftarı Fenerbahçeli futbolculara saldırdı

Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının son düdüğünün ardından onlarca Trabzonsporlu taraftar sahaya atlayarak Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından büyük olaylar çıktı. Bordo-mavili taraftarlar, sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Maç boyunca sahaya yabancı madde fırlatan çok sayıda Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte orta sahada galibiyet sevinci yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Saniyeler içerisinde sahada onlarca seyirci toplanırken, futbolcular acil olarak soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşmanın bitişiyle birlikte Papara Park'ta tansiyon tavan yaparken, karşılaşmanın bitişinin üzerinden dakikalar geçmesine rağmen Trabzonspor taraftarı stadyumun dışında slogan atmaya devam ediyor.

Henüz stadyumdan ayrılmayan Fenerbahçeli futbolcuların çıkış kapısı önünde, öfkeli binlerce Trabzonspor taraftarı bekliyor.

Saniyeler içerisinde yüzlerce taraftarın sahaya inmesi üzerine oyuncular ve taraftarlar arasında yumruk yumruğa kavga anları yaşandı.

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