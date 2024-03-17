Trabzonspor maçında İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 15. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti.

Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu golün ardından tribünden atılan yabancı maddenin İsmail Kartal'a isabet etmesi sonucu Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.