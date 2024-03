Maçtaki gerginlik sonrası Bakan Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Trabzonpor taraftarının Fenerbahçeli futbolculara saldırması sonrasında açıklama yaptı.

Olaylar sonrasında Twitter'dan açıklama yapan Yerlikaya, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.

"DEVLET HER ÖZERK ALANI TAKİP EDER"

Mehmet Uçum ise şunları kaydetti:

"Hiç kimse kendi özerk alanında “tek iktidarım” diye düşünmesin, Devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın. Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez Devlet, Türkiye’ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır. Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse hiç bir alanda ve hiç bir mecrada Bağımsız ve Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın."