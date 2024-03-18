Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı.

Karşılaşma sonrası meydana gelen olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

İlk belirlemelere göre 12 kişinin gözaltına alındığını açıklandı.

Yerlikaya, sahaya giren şahıslardan birinde PassoLig olmadığını ve stada bu şekilde giriş yaptığının tespit edildiğini de belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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