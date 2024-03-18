Samsunspor, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara tepki gösterdi: Endişe duymaktayız

Yılport Samsunspor, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçtan sonra, Trabzonsporlu taraftarların çıkardığı olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

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Samsunspor, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara tepki gösterdi: Endişe duymaktayız

Trendyol Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u her dakika yabancı maddelerin atıldığı maçta mağlup etti.

Fenerbahçe maçı 3-2 kazanırken, maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı.

Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 12 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmişti.

Yaşanan olaylar nedeniyle Samsunspor Kulübü’nden konuyla alakalı yazılı açıklama geldi.

Samsunspor ailesini derinden üzdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece Trabzonspor ile Fenerbahçe Kulüpleri arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar futbol ailesinin bir üyesi olarak, Kulübümüzü de derinden üzmüştür. Samsunspor Futbol Kulübü olarak son zamanlarda Türk futbolundaki şiddet hadiseleri karşısında oldukça rahatsız olmakla birlikte, ilgili eylemlerde gözlenen artış sebebiyle, Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri konusunda endişe duymaktayız. Türk Futbolunun tüm paydaşları olarak sükunet ve birlik içerisinde, bu tarz eylemlere müsamaha göstermemeliyiz ve hangi karşılaşma olursa olsun tek bir ortak sesle şiddet içeren tüm eylemlerin karşısında durmalıyız. Türk Futbolunun bileştirici ruhuna ve sportmenlik ile fair-play’e uygun hareket etmek hepimizin görevidir. Bu nedenle, devletimiz ve federasyonumuzun dün geceki vahim şiddet hadiseleri karşısında vereceği cezaların ve kararların şimdiden arkasında duracağımızı ve destekçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun adil, eşit ve temiz kalabilmesi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fenerbahçe Trabzonspor Samsunspor Süper Lig
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