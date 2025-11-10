Türk Futbolunda Kara Liste: Bahis Oynayan Futbolcular Kim?

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında kritik güne girildi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 17 hakem tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, TFF’nin bahis oynayan futbolcuların isimlerini açıklaması bekleniyor.

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarıyla gündeme gelen süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla operasyona dönüştü. 17 hakem, bir gazeteci ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİM?

Gözler, TFF’nin bugün açıklaması beklenen futbolcu listesine çevrildi. Bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların isimlerinin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Skandala karışan isimlerin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edileceği öğrenildi.

152 HAKEM PFDK’YA SEVK EDİLDİ

TFF, yürütülen incelemeler sonucunda 152 hakemi PFDK’ya sevk ettiğini açıklamıştı. Federasyonun raporuna göre, 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunurken, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı belirlendi. PFDK’ya sevk edilen üst klasman hakemleri arasında Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun’un da bulunduğu açıklandı.

5 YILLIK KAYITLAR İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis skandalına ilişkin soruşturmayı genişletti. Son 5 yıla ait dijital ve finansal kayıtlar mercek altına alınırken, TFF’nin açıklamasıyla birlikte Türk futbol tarihinin en kapsamlı disiplin sürecinin başlatılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

