Bahis Soruşturmasında Flaş Karar! 19 Kişi Gözaltına Alınmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından başlatılan bahis ve şike soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 17 hakem, spor yazarı Umut Eken, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşaspor’un eski Başkanı Fatih Saraç ve kulübün eski sahibi Turgay Ciner'in de bulunduğu 21 kişi hakkında işlem başlatılmıştı.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Saraç ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Özkaya ve hakemler bugün adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tutuklanan isimler şöyle: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı. Savcılıktan yapılan açıklamada, hakemler ve Eyüpspor Başkanı hakkında 'müsabaka sonucunu etkileme', gazeteci Umut Eken hakkında ise 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutuklama talep edildiği belirtildi.

Soruşturmada, hakemlerin görevleri gereği elde ettikleri gelirlerle bahis oyunlarında kullandıkları paraların karşılaştırıldığı, ayrıca dijital verilerde ele geçen kanıtların da incelendiği açıklandı.

