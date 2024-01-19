Beşiktaş, Pendikspor’un konuğu olacak

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, yarın Pendikspor’a konuk olacak.

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Beşiktaş, Pendikspor’un konuğu olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında yarın saat 19.00’da Pendikspor’a konuk olacak. Bu müsabaka öncesi siyah-beyazlılar, oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 35 puanla 4. sırada bulunuyor. Pendikspor ise 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi sonucu topladığı 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ

Beşiktaş ligde deplasmanda oynadığı son 4 müsabakayı kaybetmedi. Siyah-beyazlı takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Kartal, kalesinde 3 gol gördü.
Beşiktaş, dış sahada son mağlubiyetini 3 Kasım 2023 tarihinde Antalyaspor’a karşı 3-2’lik skorla aldı.

Kara Kartal’da 6 futbolcu, Pendikspor karşısında görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar’ın yanı sıra sakatlıkları süren Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic yarın oynayamayacak.

4 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş’ta Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Pendikspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Kaynak: İHA

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