1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş
16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Ali Yılmaz
21 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Raşit Yorgancılar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: Erkan Özdamar
19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Göztepe-Ümraniyespor: Yasin Kol
Kaynak: AA