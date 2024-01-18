Galatasaray turu 4 golle aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, RAMS Park'ta Ümraniyespor'u ağırladı.
Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-1 galip ayrılırken golleri 33'te Barış Alper Yılmaz, 43'te Tete, 57'de Abdülkerim Bardakcı ve 87'de penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü Barış Alper Yılmaz'ın kendi kalesine atmasıyla geldi.
SON 16'YA KALDI
Mücadeleyi 4-1 kazanan Galatasaray adını son 16'ya yazdırdı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi maçı tribünden izledi.
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