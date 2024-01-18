Galatasaray turu 4 golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Son Güncelleme:
Galatasaray turu 4 golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, RAMS Park'ta Ümraniyespor'u ağırladı.

Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-1 galip ayrılırken golleri 33'te Barış Alper Yılmaz, 43'te Tete, 57'de Abdülkerim Bardakcı ve 87'de penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü Barış Alper Yılmaz'ın kendi kalesine atmasıyla geldi.

SON 16'YA KALDI

Mücadeleyi 4-1 kazanan Galatasaray adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi maçı tribünden izledi.

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Başakşehir İsrailli oyuncu hakkında karını verdi Başakşehir İsrailli oyuncu hakkında karını verdi
Trabzonspor, evinde kazanarak üst tura çıktı Trabzonspor, evinde kazanarak üst tura çıktı
Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıtım da geldi Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıtım da geldi
Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Yeni vergi geldi! Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Yeni vergi geldi!
Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı
"Zeki Müren intihar etti" diyen Bülent Ersoy'dan yeni açıklamalar "Zeki Müren intihar etti" diyen Bülent Ersoy'dan yeni açıklamalar
Samsun'da billboardlara asıldı, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girdi: Gördüğün yerde yok et! Samsun'da billboardlara asıldı: Gördüğün yerde yok et!