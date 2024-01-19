Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor: "Bana göre bir yer değil"

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Fransız futbolcu Karim Benzema, Avrupa'ya dönme kararı aldı.

Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor: "Bana göre bir yer değil"

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema, takımdan ayrılıp Avrupa'ya dönme kararı aldı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Benzema, ülkenin yaşam koşullarının ve futbol anlayışının kendisine uzak olduğunu düşündüğü için Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya geri dönme kararı aldı.

Öte yandan haberde; Benzema'nın uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'e geri dönme ihtimalinin şimdilik bulunmadığı kaydedilirken, Real Madrid'in transfer yapılanmasında Karim Benzema'ya yer olmadığı ifade edildi.

Bir süredir Al Ittihad antrenmanlarına katılmayan Karim Benzema hakkında teknik direktör Marcelo Gallardo tarafından Dubai'de gerçekleştirilecek olan hazırlık turnuvasına götürülmeme kararı alınmıştı.

"MÜSLÜMAN OLDUĞUM İÇİN ARABİSTAN'A GELDİM" DEMİŞTİ

Benzema sezon başında transfer olduğunda, "Taraftarlarının büyük bir tutku ile bağlı olduğu çok sayıda kupaya sahip bir kulüp. Neden Suudi Arabistan mı? Çünkü ben Müslümanım ve burası Müslüman bir ülke. Bu yüzden burada yaşamak istiyorum" diye konuşmuştu.

Suudi ekibinin formasını bu sezon 20 maçta giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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