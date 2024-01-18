Trabzonspor, evinde kazanarak üst tura çıktı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Manisa FK’yi 3-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Manisa FK’yi ağırladı. Bordo mavili ekip, Papara Park’ta oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Karadeniz Fırtınası; gollerini Fountas ve Enis Destan’ın (2) golleriyle buldu. Konuk ekibin tek golünü ise Korenica attı.
ENİS DESTAN YILDIZLAŞTI
Bordo mavili ekibin 21 yaşındaki genç oyuncusu Enis Destan, 2 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu. Destan maçtaki performansıyla takımına turu getiren isim oldu.
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