Trendyol Süper Lig'de 37'nci Hafta Maçları Yarın Başlayacak

Trendyol Süper Lig’de 37’nci haftada heyecan yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 37'nci Hafta Maçları Yarın Başlayacak

Trendyol Süper Lig’de 37’nci haftanın heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında ikas Eyüpspor, Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 37. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 Mayıs Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Papara Park)

19.00 Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

Kaynak: AA

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