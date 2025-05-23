Formula 1'de Heyecan Monako'da Sürecek

Formula 1'de heyecan sezonun sekizinci yarışında, Monako'da sürecek.

Formula 1'de Heyecan Monako'da Sürecek

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan Monako Grand Prix’iyle devam edecek.

Circuit de Monaco olarak da bilinen 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yapılacak yarış, 78 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 25 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana dek McLaren pilotu Oscar Piastri'nin dört, Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen'in iki ve McLaren'ın bir diğer pilotu Lando Norris'in bir Grand Prix zaferi bulunuyor.

Kaynak: AA

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