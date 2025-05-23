Barış Alper Yılmaz Sosyal Medyayı Salladı!

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, 25. yaşına girdi. Kulüp ve taraftarlar sosyal medyada başarılı oyuncunun doğum gününü kutladı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Barış Alper Yılmaz Sosyal Medyayı Salladı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, bugün 25. yaşına girdi. Futboldaki yükselen performansı ve sosyal medyadaki popülerliğiyle adından söz ettiren 25 yaşındaki oyuncu, hem sahada hem de saha dışında ilgi odağı olmaya devam ediyor.

GALATASARAY’DAN 'BARIŞ ALPER' PAYLAŞIMI

Galatasaray, yetenekli oyuncunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kulüp paylaşımında “Bugün futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın doğum günü. İyi ki doğdun!" ifadelerine yer verildi.

Barış Alper Yılmaz Sosyal Medyayı Salladı! - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Barış Alper Yılmaz’ın 25. doğum günü sosyal medyada gündem oldu. Birçok hayranı, genç futbolcuyu kutlayarak güzel dileklerini paylaştı.

EN SKORER SEZONUNU YAŞADI

Rize doğumlu olan Barış Alper Yılmaz, profesyonel kariyerine 2017 yılında başladı. 2021-2022 sezonunda Galatasaray’a transfer olan genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla takımının önemli oyuncuları arasında yer alırken, adından sık sık söz ettiriyor.

Barış Alper, 2025 sezonunda Süper Lig’de 18 maçta 10 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. Bu performansıyla, 2020-21 sezonunda Keçiörengücü'nde 1. Lig'de attığı 8 golü geride bıraktı. Ayrıca, 2012'den bu yana üst üste iki deplasman maçında da 2+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Barış Alper Yılmaz Sosyal Medyayı Salladı! - Resim : 2

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

Barış Alper, sadece kulüp bazında değil, milli takım seviyesinde de yükselen bir grafik çiziyor. EURO 2024’te A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri olan oyuncu, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Saha dışındaki yaşamıyla da ilgi odağı olan Barış Alper Yılmaz, özellikle sosyal medyada kadın takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor.

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