İki Hafta Önce Evlenen Ünlü Boksör Hayatını Kaybetti! Doktorlarla İlgili Söyledikleri Dehşete Düşürdü

İngiltere'de profesyonel boksörlük yapan 25 yaşındaki Georgia O'Connor hayatını kaybetti. Genç kadının organizatörü Boxxer, yaptığı açıklamada sporcunun ölüm haberini doğrulayarak O'Connor'ı "ringin içinde ve dışında gerçek bir savaşçı" olarak tanımladı. Boxxer, kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sporcunun ailesi ile sevdiklerine başsağlığı dilediğini belirtti.

Boxxer'ın kurucu CEO'su Ben Shalom da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Kalbim Georgia'nın anne babası ve eşi için atıyor, yorulmadan ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve şu anda çok şey yaşadıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

KANSER OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

O'Connor, bu yılın başlarında bir Instagram paylaşımında, haftalarca süren şiddetli ağrılarının ardından kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamış, ancak endişelerinin doktorlar tarafından dört aydan fazla bir süre göz ardı edildiğini anlatmıştı.

Georgia O'Connor, 31 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada "Ekim ayının başından beri 17 hafta boyunca sürekli ağrı çektim, bir şeylerin yanlış gittiğini biliyordum. Başından beri kanser olduğumu hissettiğimi doktorlara söyledim. Riskleri biliyordum. Kolitim ve karaciğer rahatsızlığım var, bu iki hastalık kansere yakalanma olasılığını büyük ölçüde artırıyor. Riskin ne kadar yüksek olduğunu ben de biliyorum, onlar da biliyordu. Ama hiçbir lanet doktor beni dinlemedi" ifadelerine yer vermişti.

'BENİ GÖRMEZDEN GELDİLER'

Ağrıları yüzünden acı içinde ağlayarak doktorlara yalvardığını söyleyen boksör, "Taramaları ya da kan testlerini tek bir doktor bile yapmadı. Bunun yerine beni görmezden geldiler. Bir şey olmadığını söylediler, aşırı tepki veriyormuşum gibi davrandılar. Araştırmayı reddettiler. Dinlemeyi reddettiler. Hatta biri bana 'Hepsi senin kafanda' dedi. Peki ya şimdi? Şimdi kanser yayıldı" demişti.

O'Connor, ağır sağlık sorunları olmasına rağmen 2021 yılında profesyonel olduğundan beri hiçbir boks karşılaşmasında yenilmedi. Birçok spor organizasyonunda madalyalar kazanan Georgia O'Connor, iki hafta önce dünyaevine girdiğini duyurmuştu.