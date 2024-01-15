Transfer olacağı iddia ediliyordu: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Siyah beyazlılar, Aboubakar'ın transferiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Transfer olacağı iddia ediliyordu: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın takas yoluyla transfer olacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar, kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Yıldız golcü, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan 5 isimden biriydi.

Kaynak: AA

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