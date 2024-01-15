Halil Umut Meler'e yumruğu sonrası başkanlığı düşmüştü: Faruk Koca Kulüpler Birliği toplantısına katıldı

MKE Ankaragücü Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısına katıldı.

Koca, toplantıda Trendyol Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda etti.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki binasında gerçekleştirilen toplantıya MKE Ankaragücü Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Koca da katıldı. Toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

'FUTBOLDA BU SAATTEN SONRA İNŞALLAH BU OLAY ÜZERİNE BAZI HAKEM KARARLARI VE FUTBOLUN MARKA DEĞERİ İÇİN DÜZELME VESİLESİ OLUR'

Toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Birlikte mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu sebeple geldim. Olayı anlattım. Sağ olsunlar dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz" diye konuştu.

Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Faruk Koca, Pişmanlık duyup, duymadığı sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Futbolla ve bu olaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağım ama bugün değil" şeklinde cevap verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Koca'yı toplantıdan ayrılışı sırasında dışarı çıkarak uğurladı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Saldırı sebebiyle tutuklanan Koca, MKE Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etmiş, AKP üyeliğinden de atılmıştı.

Koca ayrıca spor organizasyonlarından da men edilmişti.

Bir süredir tutuklu bulunan Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti

Kaynak: İHA