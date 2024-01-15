Konyaspor'da yeni dönem: Anlaşma sağlandı!

Konyaspor, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine 63 yaşındaki Bosna-Hersekli teknik adam Fahrudin Omerovic'i getirdi.

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Konyaspor'da yeni dönem: Anlaşma sağlandı!

Konyaspor, Bosnalı teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, konuya ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yarın resmi sözleşmeye imza atacağız bir sıkıntı olmazsa. Perşembe günü oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçında da inşallah hocamız takımın başında olacak."

Konyaspor'da yeni dönem: Anlaşma sağlandı! - Resim : 1
Fahrudin Omerovic

DAHA ÖNCE KONYASPOR'DA GÖREV ALMIŞTI

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic, daha önce de farklı dönemlerde Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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