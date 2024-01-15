Ziraat Türkiye Kupası yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası'nın 5. Tur maçlarının ilk ayağı yarın başlıyor. Karşılaşmada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

5. Tur maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarınki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası 5 Turu'nda 16 Ocak Salı programı ve hakemler şöyle:

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Murat Erdoğan

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol Hakem Ziraat Türkiye Kupası
Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var
'Davut Yıldızlı' bilekliğini gösterdiği için savcı karşına çıkıp serbest kalmıştı: Antalyasporlu Jehezkel'den dönüş kararı 'Davut Yıldızlı' bilekliğini gösterdiği için savcı karşına çıkıp serbest kalmıştı
Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor
Emekli maaşı zammında düğüm yarın çözülüyor: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı Emekli maaşı zammında düğüm yarın çözülüyor
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!
SGK uzmanı detayları anlattı: 2000-2008 arası sigortalı olanlar kademeli emekliliğe hak kazanacak mı? 2000-2008 arası sigortalı olanlar kademeli emekliliğe hak kazanacak mı?
Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...' Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi