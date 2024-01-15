Beşiktaş 2-1 mağlup oldu!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş 2-1 mağlup oldu!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş'ı konuk etti.

TFF'den bir maç seyircisiz oynama cezası alan ve Beşiktaş karşısına taraftarından yoksun çıkan Gaziantep Alg Spor, 1-0 geriye düştüğü maçı 49. dakikada Demba ve 84'te Patrica'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.

TARAFTAR MAÇI TELİ ÖRGÜLER DIŞINDA İZLEDİ

Sarı-grili takım, maç sonu büyük sevinç yaşarken galibiyetin coşkusunu maçı tel örgüler dışında takip eden az sayıda taraftarla kutladılar.

Beşiktaş 2-1 mağlup oldu! - Resim : 1

"ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşma sonrası İHA'ya açıklamalarda bulunan Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, geriye düştükleri maçta Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle çok güzel maç oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen kazanmasını bildik. Ama bu galibiyetten önce kulübümüze verilen bir maçlık ceza bizi çok üzdü. Olaylarla hiç bir ilgimiz olmadığı halde ALG Spor cezalandırıldı ve bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Ligin ilk yarısında bize yakışmayan sonuçlar aldık. Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyet ile yeni bir sayfa açıp çıkışa geçmek istiyoruz. Bu galibiyetten dolayı takımımızı tebrik ediyorum."

16. haftanın sonunda Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Beşiktaş 2-1 mağlup oldu! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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