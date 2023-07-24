Trabzonspor'dan Mislav Orsic hakkında açıklama

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor'dan Mislav Orsic hakkında açıklama

Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in Slovenya kampında geçirdiği sakatlık ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin yeni transferi 30 yaşındaki Hırvat oyuncunın sakatlığı hakkında kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Trabzonspor Trabzon
Son Güncelleme:
Patates salatasını yaparken bunu denemelisiniz. Daha lezzetli ve doyurucu olmasını sağlıyor Patates salatasını yaparken bunu denemelisiniz. Daha lezzetli ve doyurucu olmasını sağlıyor
Galatasaray'da yeni transfer: Resmen açıklandı Galatasaray'da yeni transfer: Resmen açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesinin hakemi belli oldu!
Köpekbalıkları kokain bağımlısı oldu! Halüsinasyon görüyorlar... Köpekbalıkları kokain bağımlısı oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı: Tazminat tutarı şaşırttı Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı
Özgür Demirtaş: Çok üzgünüm, maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak Özgür Demirtaş: Maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar neden düşüyor? Dolar neden düşüyor?
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem
Uzmanı açıkladı: Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman yatacak?