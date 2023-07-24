Trabzonspor'dan Mislav Orsic hakkında açıklama

Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in Slovenya kampında geçirdiği sakatlık ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin yeni transferi 30 yaşındaki Hırvat oyuncunın sakatlığı hakkında kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır."

Kaynak: Gerçek Gündem