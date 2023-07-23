Galatasaray'da yeni transfer: Resmen açıklandı

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Fildişili oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenirken, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ZAHAHAHA" denilerek futbolcuya talip diğer takımlara göndermede bulunuldu.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.