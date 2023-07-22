Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 27 Temmuz Perşembe günü sahasında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroda yer aldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Liste A
- Vincent Aboubakar,
- Daniel Amartey,
- Emrecan Bulut,
- Onur Bulut,
- Gedson Fernandes,
- Omar Colley,
- Ersin Destanoğlu,
- Rachid Ghezzal,
- Mert Günok,
- Amir Hadziahmetovic,
- Ajdin Hasic,
- Kerem Atakan Kesgin,
- Semih Kılıçsoy,
- Arthur Masuaku,
- Umut Meraş,
- Francisco Montero,
- Jackson Muleka,
- Jean Onana,
- Valentin Rosier,
- Salih Uçan,
- Necip Uysal,
- Emrecan Uzunhan,
- Berkay Vardar,
- Kartal Kayra Yılmaz,
- Utku Yuvakuran.
Liste B
- Demir Ege Tıknaz,
- Göktuğ Baytekin,
- Aytuğ Batur Kömeç,
- Mustafa Erhan Hekimoğlu,
- Cemal Azad Demir,
- Emir Yaşar.
Kaynak: Gerçek Gündem