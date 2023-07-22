Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 27 Temmuz Perşembe günü sahasında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroda yer aldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Liste A

- Vincent Aboubakar,

- Daniel Amartey,

- Emrecan Bulut,

- Onur Bulut,

- Gedson Fernandes,

- Omar Colley,

- Ersin Destanoğlu,

- Rachid Ghezzal,

- Mert Günok,

- Amir Hadziahmetovic,

- Ajdin Hasic,

- Kerem Atakan Kesgin,

- Semih Kılıçsoy,

- Arthur Masuaku,

- Umut Meraş,

- Francisco Montero,

- Jackson Muleka,

- Jean Onana,

- Valentin Rosier,

- Salih Uçan,

- Necip Uysal,

- Emrecan Uzunhan,

- Berkay Vardar,

- Kartal Kayra Yılmaz,

- Utku Yuvakuran.

Liste B

- Demir Ege Tıknaz,

- Göktuğ Baytekin,

- Aytuğ Batur Kömeç,

- Mustafa Erhan Hekimoğlu,

- Cemal Azad Demir,

- Emir Yaşar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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