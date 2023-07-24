Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesinin hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesinin hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı rövanş maçında İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da yapacağı ikinci maça, İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey atandı. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.
 

Kaynak: AA

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