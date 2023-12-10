Trabzonspor'dan deplasmanda 3 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ve Trabzonspor kozlarını Kalyon Stadyumu'nda paylaştı.

İlk yarının sessiz geçtiği karşılaşmanın kinci yarısında 4 gol çıktı. Trabzonspor, 48'de Trezeguet ile öne geçerken, Bakasetas 59'da farkı 2'ye çıkardı. Sahneye yeniden çıkan Trezeguet farkı 3'e çıkaran golü 76'da kaydetti. Ev sahibi takım 80'de Dragus ise serbest vuruştan farkı 2'ye indirdi.

Trabzonspor mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve puanını 26 yaptı. Gaziantep FK ise 15'te kaldı.