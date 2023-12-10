Futbolsever kadına 'kahin' lakabı: Beşiktaş-Fenerbahçe maçının skorunu ve golleri atacak kişileri bildi

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden önce verdiği bir röportajda maçın skorunu ve golleri atacak kişileri bilen kadın, sosyal medyada ilgi konusu oldu.

Son Güncelleme:

Beşiktaş ve Fenerbahçe, derbilerinin 358. randevusunda dün karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki maçta Fenerbahçe, baştan sona hakim olduğu oyunda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın tek golünü 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Edin Dzeko, 63'te Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.

MAÇIN SKORUNU VE GOLÜ ATACAK KİŞİLERİ BİLDİ

Lig maçlarının yayıncı kuruluşu beIN Sports, derbi öncesi Beşiktaş'ta bir futbolsevere maçın skorunu sordu.

Futbolsever, Fenerbahçe'nin 3-0 veya 3-1 kazanacağını belirtti.

Ayrıca gollerin, Dzeko, Tadic ve Szymanski tarafından atılacağını da söyledi.

Maçın bu senaryo ile bitmesiyle birlikte, maçtan önce bu demeci veren kadın sosyal medya platformları TikTok ve X'te (eski Twitter) gündem oldu.

Bazı kullanıcılar kendisine 'kahin misin' yorumunda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Süper Lig derbiler
Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısındaki 9 yıllık orucunu bozdu Fenerbahçe, Beşiktaş karşısındaki 9 yıllık orucunu bozdu
Hep karasını tüketiyoruz, beyazı şifa kaynağı: 1 kaşığı bile yeterliymiş Hep karasını tüketiyoruz, beyazı şifa kaynağı: 1 kaşığı bile yeterliymiş
Yasak Elma'da oynuyordu - Eda Ece son pozlarıyla büyük ilgi gördü Yasak Elma'da oynuyordu - Eda Ece son pozlarıyla büyük ilgi gördü
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Alex de Souza'dan mesaj Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Alex de Souza'dan mesaj
Szymanski, Beşiktaş'a attığı gol sonrası gündeme oturdu: TFF sol ayağını kullanması için sınır koymalı Szymanski, Beşiktaş'a attığı gol sonrası gündeme oturdu
Kopenhag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Kopenhag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor: Yeni mesleğini duyanlar şaşırdı Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor: Yeni mesleğini duyanlar şaşırdı
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu
Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı
'Rüşvet' suçundan tutuklanan kişi rüşvet vererek serbest kaldı: Rüşvet alan hakim ve savcıların listesini hazırladı 'Rüşvet' suçundan tutuklanan kişi rüşvet vererek serbest kaldı
Dikkat çeken araştırma: Hayat pahalılığı cinsel hayatı vurdu Hayat pahalılığı cinsel hayatı vurdu