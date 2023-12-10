Futbolsever kadına 'kahin' lakabı: Beşiktaş-Fenerbahçe maçının skorunu ve golleri atacak kişileri bildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe, derbilerinin 358. randevusunda dün karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki maçta Fenerbahçe, baştan sona hakim olduğu oyunda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın tek golünü 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Edin Dzeko, 63'te Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.

MAÇIN SKORUNU VE GOLÜ ATACAK KİŞİLERİ BİLDİ

Lig maçlarının yayıncı kuruluşu beIN Sports, derbi öncesi Beşiktaş'ta bir futbolsevere maçın skorunu sordu.

Futbolsever, Fenerbahçe'nin 3-0 veya 3-1 kazanacağını belirtti.

Ayrıca gollerin, Dzeko, Tadic ve Szymanski tarafından atılacağını da söyledi.

Maçın bu senaryo ile bitmesiyle birlikte, maçtan önce bu demeci veren kadın sosyal medya platformları TikTok ve X'te (eski Twitter) gündem oldu.

Bazı kullanıcılar kendisine 'kahin misin' yorumunda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem