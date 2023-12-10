Kopenhag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı mücadelenin hakemi Daniele Orsato oldu.

Kopenhag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Karpen Stadyumu'nda TSİ 23.00'da başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.

Kaynak: İHA

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