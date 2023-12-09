Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Alex de Souza'dan mesaj

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, derbi öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Alex de Souza'dan mesaj

Alex de Souza, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Brezilyalı eski futbolcu, "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı. Alex de Souza'nın paylaşımını Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred de beğendi.

Fenerbahçe forma giydiği yıllarda 20 kez Beşiktaş'a karşı mücadele eden Alex de Souza, bu maçlarda Beşiktaş kalesine 12 gol atmayı başardı.

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