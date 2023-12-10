Szymanski, Beşiktaş'a attığı gol sonrası gündeme oturdu: TFF sol ayağını kullanması için sınır koymalı

Beşiktaş'a sol ayağıyla şık bir gol atan Szymanski hakkında konuşan Nihat Kahveci, "TFF acil toplanmalı ve Szymanski'nin sol ayağını kullanması için sınır koymalı" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında dün derbi heyecanı yaşandı.

Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın konuğu oldu.

3 penaltı kararının çıktığı maçta, oyunun üstünlüğünü 90 dakika boyunca elinde tutan Sarı lacivertliler, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın tek golünü 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Edin Dzeko, 63'te Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.

'TFF SINIR GETİRMELİ'

Nutspor isimli Youtube kanalında derbiyi yorumlayan eski futbolcu Nihat Kahveci, Szymanski'nin golü için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Kahveci, Polonyalı yıldız için, "TFF acil toplanmalı ve Szymanski'nin sol ayağını kullanması için sınır koymalı. Açı, mesafe fark etmeksizin adam çatal'a yapıştırıyor. Haksız rekabet bu adam" dedi.

Attığı golün İngilizce anlatımı da yayımlanan Szymanski, derbi sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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