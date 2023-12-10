Fenerbahçe, Beşiktaş karşısındaki 7 yıllık orucunu bozdu
Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig’de Fenerbahçe'ye ilk kez mağlup oldu. Sarı lacivertliler, 7 yılın ardından ilk kez kazanmış oldu.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında dün derbi heyecanı yaşandı.
Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın konuğu oldu.
3 penaltı kararının çıktığı maçta, oyunun üstünlüğünü 90 dakika boyunca elinde tutan Sarı lacivertliler, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın tek golünü 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Edin Dzeko, 63'te Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe’ye ligde ilk kez kaybetti. Daha önce ligde sarı-lacivertlileri 7 kez ağırlayan Kartal, 2 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti.
Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye 12 gol atarken, ağlarında da 10 gole engel olamadı.
Kaynak: İHA