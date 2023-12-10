Fenerbahçe, Beşiktaş karşısındaki 7 yıllık orucunu bozdu

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında dün derbi heyecanı yaşandı.

Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın konuğu oldu.

3 penaltı kararının çıktığı maçta, oyunun üstünlüğünü 90 dakika boyunca elinde tutan Sarı lacivertliler, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın tek golünü 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Edin Dzeko, 63'te Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe’ye ligde ilk kez kaybetti. Daha önce ligde sarı-lacivertlileri 7 kez ağırlayan Kartal, 2 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti.

Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye 12 gol atarken, ağlarında da 10 gole engel olamadı.

Kaynak: İHA