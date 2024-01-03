Trabzonspor'da sakatlık şoku: Sol arka adalesinde yırtık tespit edildi

Trabzonspor, stoper mevkiinde forma giyen Stefano Denswill'in sol arkada adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor'da sakatlık şoku: Sol arka adalesinde yırtık tespit edildi

Trabzonspor’da antrenmanda ağrı hisseden Surinamlı stoper Stefano Denswill’in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Üç sezon önce Bologna'dan kadroya katılan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bordo-mavili formayla bugüne dek 70 maça çıkarken 2 gol atıp 3 de asist üretti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trabzonspor Sakatlık
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro hafifletme operasyonu: Birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor Fenerbahçe'de kadro hafifletme operasyonu
Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat! Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat!
Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür
Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda! İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda!
Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat! Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız! 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız!
Seçil Erzan ve Mert Çetin'in sır 'Muslera' yazışması: 'Panik yapıp hocayı arar diye çok korkuyorum' Seçil Erzan ve Mert Çetin'in sır 'Muslera' yazışması: 'Panik yapıp hocayı arar diye çok korkuyorum'
Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor!