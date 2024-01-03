Fenerbahçe'de kadro hafifletme operasyonu: Birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor

Sarı lacivertlilerin devre arasında Ryan Kent, Samet Akaydın ve Miha Zajc ile yollarını ayırması beklenirken Batshuayi ve Emre Mor için de gelen tekliflerin değerlendirilmesi konuşuluyor.

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Fenerbahçe'de kadro hafifletme operasyonu: Birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kadrosunu hafifleterek girmek istiyor.

Oynadığı 17 maçta 44 puan toplayan Sarı lacivertliler, zirve yarışını sürdürmek için ve kadrosunu geliştirmek için bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı hedefliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Fenerbahçe devre arasında Ryan Kent ve Samet Akaydin dışında Miha Zajc ile de yollarını ayırmayı düşünüyor.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin Batshuayi için de gelen teklifler değerlendirmeye alacağı ve ayrıldığı takdirde Dzeko’nun arkasına bir santrfor alacağı belirtildi.

Sarı lacivertlilerin bir diğer yıldızı Emre Mor için de teklifler var olduğu kaydedildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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