Trabzonspor, yeni teknik direktörüne kavuştu

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Trabzonspor, yeni teknik direktörüne kavuştu

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre teknik direktöre; 2022-23 futbol sezonu için 100.000 Euro, 2023-24 futbol sezonu için 1.600.000 Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1.600.000 Euro ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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