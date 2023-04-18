Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'ın sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sloven futbolcu Miha Zajc’tan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli ekibin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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