UEFA Türkiye seçimleri için endişeli: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir

UEFA'nın Türkiye'deki seçimlerin yaratabileceği "kargaşa" nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan başka yerde oynanması hakkında bir B planı yaptığı öne sürüldü.

T24’ün Independent’tan aktardığına göre, UEFA, finalin Türkiye'de oynanması planında henüz bir duruş değişikliğine gitmedi, ancak "potansiyel bir siyasi anlaşmazlık” konusunda yeterince endişe gündeme getirildi.

The Independent'ın baş futbol yazarı Miguel Delaney, "Dünyanın en önemli spor müsabakalarından birinin askerlerin sokaklara inmesinden sonra gerçekleştirime olasılığının" gündeme getirildiğini bildirdi.

Delaney, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin çok yakın geçmesinin beklendiğine dikkat çekerken, birçok uzmanın ülkede seçim kaynaklı kargaşa yaşanabileceğini öngördüğünü ifade etti.

Bir değişiklik olmazsa Şampiyonlar Ligi finalinin 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanıyor.

UEFA daha önce İstanbul'da oynanması planlanan 2020 ve 2021 Şampiyonlar Ligi finallerini, Kovid pandemisine bağlı gerekçelerle Portekiz'de oynanmıştı.

Geçen sene St. Petersburg'da oynanması planlanan final de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Fransa'da oynandı.

Kaynak: Gerçek Gündem