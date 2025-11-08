Trabzonspor Evinde Alanyaspor'a Takıldı

Trabzonspor, evindeki maçta galibiyeti kaçırdı. Onuachu’yla öne geçti ama Hagi’nin golüne engel olamadı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, 15. dakikada Onuachu’nun golüyle öne geçti. Ancak Alanyaspor, 74. dakikada Hagi’nin ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitledi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25’e yükseltirken, Alanyaspor 15 puana ulaştı. Ligde son olarak Fenerbahçe’ye yenilen Karadeniz ekibi, sonraki 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdürdü.

