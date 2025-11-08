Tarihi Başarı! Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

Mısır'da düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, finalde Rusya'yı 3-1 mağlup ederek Türkiye’ye tarihinde ilk defa altın madalya ve dünya şampiyonluğu kazandırdı.

Tarihi Başarı! Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) açıklamasına göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Milli sporcular, finalde de Rusya ile yaptıkları müsabakayı 3-1 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

TARİHTE İLK KEZ

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Organizasyonda ferdi olarak yarışan Ebru Acer gümüş, Sümeyra Türk de bronz madalya kazandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcularımız Ebru Acer ve Sümeyra Türk’ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımımızı kutluyorum. Ülkemize tarihinde ilk defa altın madalya kazandıran milli sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ebru Acer ve Sümeyra Türk’ün başarılarının devamını diliyorum."

Milli sporcu Enes Burç da şampiyonada 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya elde etti.

Kaynak: AA

