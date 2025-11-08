Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA’de sezonun en değerli oyuncusu listesinde 10. sırada yer aldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) mücadele eden milli yıldız Alperen Şengün, gösterdiği performansla ligin en değerli oyuncuları arasına girdi. NBA tarafından açıklanan 2025-26 sezonu MVP sıralamasında Houston Rockets’ın genç pivotu 10. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde, 33.3 sayı ortalamasıyla Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) bulunuyor. Tam liste şöyle:
Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder
Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks
Nikola Jokic – Denver Nuggets
Victor Wembanyama – San Antonio Spurs
Luka Doncic – Los Angeles Lakers
Josh Giddey – Chicago Bulls
Tyrese Maxey – Philadelphia 76ers
Donovan Mitchell – Cleveland Cavaliers
Stephen Curry – Golden State Warriors
Alperen Şengün – Houston Rockets
Kaynak: AA