Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA’de sezonun en değerli oyuncusu listesinde 10. sırada yer aldı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) mücadele eden milli yıldız Alperen Şengün, gösterdiği performansla ligin en değerli oyuncuları arasına girdi. NBA tarafından açıklanan 2025-26 sezonu MVP sıralamasında Houston Rockets’ın genç pivotu 10. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde, 33.3 sayı ortalamasıyla Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) bulunuyor. Tam liste şöyle:

Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks

Nikola Jokic – Denver Nuggets

Victor Wembanyama – San Antonio Spurs

Luka Doncic – Los Angeles Lakers

Josh Giddey – Chicago Bulls

Tyrese Maxey – Philadelphia 76ers

Donovan Mitchell – Cleveland Cavaliers

Stephen Curry – Golden State Warriors

Alperen Şengün – Houston Rockets

Kaynak: AA

