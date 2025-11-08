Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) mücadele eden milli yıldız Alperen Şengün, gösterdiği performansla ligin en değerli oyuncuları arasına girdi. NBA tarafından açıklanan 2025-26 sezonu MVP sıralamasında Houston Rockets’ın genç pivotu 10. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde, 33.3 sayı ortalamasıyla Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) bulunuyor. Tam liste şöyle:

Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks

Nikola Jokic – Denver Nuggets

Victor Wembanyama – San Antonio Spurs

Luka Doncic – Los Angeles Lakers

Josh Giddey – Chicago Bulls

Tyrese Maxey – Philadelphia 76ers

Donovan Mitchell – Cleveland Cavaliers

Stephen Curry – Golden State Warriors

Alperen Şengün – Houston Rockets

Kaynak: AA