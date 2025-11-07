Futbol Tarihinde Kara Leke! Bahis Skandalı Genişliyor! Sezon İptal mi Edilecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk futbolunda sarsıcı bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, aralarında 17 hakem, bir Süper Lig kulübü başkanı, bir takımın eski sahibi ve eski dernek başkanının da bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 19 kişi emniyete götürülürken, spor dünyası “Sezon iptal edilir mi?” sorusunu tartışmaya başladı.

OPERASYON GENİŞLEDİ, YENİ İSİMLER EKLENDİ

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı birçok ismin soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, ntv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından operasyonun genişlediğini söyledi.

Dinçer, “TFF’nin yürüttüğü soruşturmanın ötesinde yeni deliller elde edilmiş olmalı. Bu nedenle savcılık gözaltı kararı verdi. TFF de bu belge ve bilgileri talep edip ilgili hakemler hakkında tedbirli sevk kararı verebilir. Birkaç gün içinde bu isimlerin maç yönetmelerinin önüne geçileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

LİSANSLAR İPTAL EDİLEBİLİR

Spor hukukçusu Dinçer, olayın ciddi disiplin sonuçları doğurabileceğine dikkat çekerek, “Bu hakemlerin suçu sabit görülürse TFF Disiplin Talimatı’nın 59. maddesi uyarınca, ‘görevi ihmal veya kötüye kullanma’ kapsamında lisans iptali söz konusu olabilir. Ayrıca ‘müsabaka sonucunu etkileme’ suçu sabit görülürse bu kişiler ömür boyu hak mahrumiyeti cezası alabilir” açıklamasında bulundu.

4,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Olayın yalnızca sportif değil, adli boyutunun da bulunduğuna dikkat çeken Dinçer, “6222 sayılı kanunun 11. maddesi, şike veya teşvik primi yoluyla bir müsabakanın sonucunu etkilemeyi 1 ila 3 yıl hapisle cezalandırıyor. Ancak eğer bu eylem bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla yapılmışsa, ceza yarı oranında artırılıyor. Bu durumda cezalar 4,5 yıla kadar çıkabilir” ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞÜRME VE SEZON İPTALİ İHTİMALİ

Soruşturmanın kulüp yöneticilerine uzanması halinde çok daha ciddi sonuçlar doğabileceğinin altını çizen Dinçer, “Eğer yöneticiler bu fiillerin içinde yer aldıysa, TFF talimatına göre kulüpler bir alt lige düşürülür. Müsabaka sonuçlarının etkilendiği tespit edilirse, ilgili maçlar incelenir, sonuçlar yeniden değerlendirilir. Eğer bu durum şampiyonluk ya da küme düşme yarışını etkiliyorsa, ligin adalet mekanizması bozulmuş sayılır ve bu da sezon iptali ihtimalini gündeme getirir” dedi.

