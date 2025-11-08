Beşiktaş-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oluyor. Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, kötü gidişe son vermek istiyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, cezaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.





Kaynak: Haber Merkezi