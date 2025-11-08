Beşiktaş-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu

Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Beşiktaş-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oluyor. Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, kötü gidişe son vermek istiyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, cezaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Antalyaspor
Tarihi Başarı! Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu Tarihi Başarı! Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu
Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Facia! Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü
Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek
Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak
Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor
Asgari Ücrette Sürpriz Rakam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! “Hükümet Bu Oranı İstiyor Ama…” Asgari Ücrette Sürpriz Rakam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! “Hükümet Bu Oranı İstiyor Ama…”