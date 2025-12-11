Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 16. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne olacak.

Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

TRABZON'DA DÜDÜĞÜ ALİ ŞANSALAN ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Ali Şansalan yönetecek.

Yapılan açıklamaya göre; Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede dördüncü hakem de Batuhan Kolak olacak.

