Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Son Güncelleme:
Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 16. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne olacak.

Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

TRABZON'DA DÜDÜĞÜ ALİ ŞANSALAN ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Ali Şansalan yönetecek.

Yapılan açıklamaya göre; Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede dördüncü hakem de Batuhan Kolak olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
UEFA'den Türk Hakem Halil Umut Meler'e Atama UEFA'den Halil Umut Meler'e Atama
Ünlü Spor Yorumcusu İbrahim Seten’den Dikkat Çeken 'Fenerbahçe' Yorumu: 'Bunun Adı Resmen Piyango, Bakan Kurum Büyük Destek Verdi' Ünlü Spor Yorumcusu İbrahim Seten’den Dikkat Çeken 'Fenerbahçe' Yorumu: 'Bunun Adı Resmen Piyango'
ÇOK OKUNANLAR
TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı Ortaya Çıktı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı! Ufuk Tetik Gazetecilere Saldırdı! Sevk Yazısı Ortaya Çıktı Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı
Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı! Bir Karakter Daha Diziye Geri Dönüyor Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi