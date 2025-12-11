UEFA'den Türk Hakem Halil Umut Meler'e Atama

Halil Umut Meler, Perşembe akşamı FC Basel-Aston Villa arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hakemi olarak atandı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık Perşembe günü İsviçre'nin FC Basel ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Michael Fabbri (İtalya) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Halil Umut Meler UEFA
