Trabzonspor, 300 hafta sonra tekrar başa döndü!

Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti. Böylece 4 maçı puansız kapayan bordo-mavililer, tarihi kötü dönemlerinden birini bu sezon yaşadı.

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Trabzonspor, 300 hafta sonra tekrar başa döndü!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti.

En son 2015-2016 sezonunun 5 ile 8. haftaları aralığında üstü üste 4 maç yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş mağlubiyetiyle 300 hafta sonra aynı kötü istatistiği tekrarladı.

TARİHİ KÖTÜ DÖNEMLERDEN BİRİ

Söz konusu sezonun 5. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0, deplasmanda Ankaraspor'a 3-1, evinde Konyaspor'a 2-1, dış sahada Mersin İdman Yurdu'na 3-2 mağlup olarak art arda 4 maçı puansız kapayan bordo-mavililer, tarihi kötü dönemlerinden birini bu sezon yaşadı.

Trabzonspor, 300 hafta sonra tekrar başa döndü! - Resim : 1

TRABZONSPOR'DAN ÜST ÜSTE 4 MAĞLUBİYET

Karadeniz ekibi, bu sezon ise 21. haftada Galatasaray'a sahasında 5-1, 22. haftada Çaykur Rizespor'a rakip sahada 1-0, Kasımpaşa'ya evinde 3-2 ve Beşiktaş'a da deplasmanda 2-0 kaybetti.

İKİNCİ YARININ EN KÖTÜ PERFORMANSI

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında en kötü performansı gösteren takım oldu.

İkinci devreye deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bitexen Antalyaspor müsabakasıyla başlayan ve ardından çıktığı 4 maçı puansız tamamlayan bordo-mavililer, beklentilerin çok uzağında kaldı.

Bu bölümde çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, hanesine sadece 1 puan yazdırarak ikinci yarının en az puan toplayan takımı oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KOLTUĞUNU KAPTIRDI

Trabzonspor, Beşiktaş yenilgisiyle üçüncülük koltuğunu da rakibine kaptırdı.

Ligin 15. haftasında Beşiktaş'tan üçüncü sırayı devralan bordo-mavili takım, 24. haftada siyah-beyazlı takıma yenilerek tekrar üçüncülüğü rakibine verip 4. sıraya geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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