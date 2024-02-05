Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahada!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi dört takımın mücadele ettiği J Grubu'nda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 4. ve son sırada yer alıyor.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahada!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY SON SIRADA

Dört takımın mücadele ettiği J Grubu'nda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 4. ve son sırada yer alıyor. Birer galibiyet ve yenilgi yaşayan MHP Riesen ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahada! - Resim : 1

İLK İKİ SIRA ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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