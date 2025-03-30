Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de Zafer Kazandı

Portimao’daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen mücadelede, Superpole yarışını da ilk sırada tamamlayan Toprak, pole pozisyonundan başladığı ikinci yarışı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu galibiyetle kariyerindeki 60. zaferini elde eden Razgatlıoğlu, Superbike tarihinin en çok yarış kazanan üçüncü ismi olma unvanını tek başına ele geçirdi. Daha önce bu unvanı Carl Fogarty ile paylaşıyordu.

Yarışı Aruba Ducati pilotları Nicolo Bulega ikinci, Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı. Yamaha Motoxracing adına yarışan Bahattin Sofuoğlu, Superpole yarışında kaza yaparak mücadeleyi tamamlayamazken, ikinci yarışta 13. sırayı aldı.

Pilotlar klasmanında 111 puana ulaşan Bulega liderliğini korurken, Portekiz'de hafta sonunu üçte üç yaparak tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, 82 puanla ikinciliğe yükseldi.

CAN ÖNCÜ LİDERKEN KAZA YAPTI

Dünya Supersport Şampiyonası’nda Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına yarışan Can Öncü, yarışa pole pozisyonunda başladı ve uzun süre liderliği korudu. Ancak bitime 9 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Dünkü yarışı kazanan Can, tekrar piste dönse de bir tur sonra pite girerek mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının üçüncü etabı 12-13 Nisan tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA