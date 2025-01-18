THY Euroleague'de 22. Haftanın MVP'si Carlik Jones
THY Euroleague'de 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Sırp ekibi Partizan'ın Güney Sudanlı basketbolcusu Carlik Jones oldu. Jones, Olimpia Milano karşılaşmasında 37 verimlilik puanıyla oynadı.
THY Euroleague'de 22. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sırp takımı Partizan'ın, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'yu 90-70'lik skorla mağlup ettiği maçta oldukça etkili bir performans gösteren Güney Sudanlı basketbolcu Carlik Jones'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.
Jones, karşılaşmada 24 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı topladı.
27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon haftanın MVP'si seçilen ilk Partizan oyuncusu oldu.
Kaynak: İHA
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